Германия обвинила Уоллеса, критиковавшего Берлин за российский слив переговоров о Taurus

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер обвинил экс-министра обороны Бена Уоллеса в том, что он "попал в российскую ловушку", критикуя недавно обнародованный россиянами разговор руководителей немецких ВВС о Taurus для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

В разговоре, который сначала опубликовали российские государственные СМИ, военные обсуждали, как Украина может использовать Taurus и проливали свет на роль Великобритании в войне Украины с Россией.

Уоллес, который до прошлого года занимал должность министра обороны Великобритании, обвинил в утечке информации Германию. Он заявил, что эта страна "достаточно сильно пронизана российской разведкой, поэтому это лишь демонстрирует, что они (немцы. – Ред.) не являются ни безопасными, ни надежными".

Немецкий посол Бергер назвал комментарии Уоллеса "крайне бесполезными". "Именно этого хочет Россия, публикуя этот телефонный разговор", – сказал он.

"В конце концов, это был очень профессиональный разговор об использовании ракет дальнего радиуса действия. Но мы должны быть осторожными, чтобы не попасть в российскую ловушку создания раскола, и, к сожалению, некоторые люди попали в эту ловушку", – отметил дипломат.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил во вторник, что звонок, о котором идет речь, был перехвачен после того, как один из участников вошел в систему через незащищенную линию из гостиничного номера в Сингапуре.

Бергер сказал, что немецкому правительству "нет необходимости" извиняться, и что предварительные результаты расследования причин утечки свидетельствуют о том, что слив произошел из-за индивидуальной ошибки одного из офицеров.

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