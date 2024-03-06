У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні, де польські фермери блокують пункти пропуску
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до шести пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, якого цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".
"Як і раніше блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок в чергах стоять 2300 вантажівок, які очікують на в'їзд в Україні", – сказав він.
За його словами, з п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках на пункті пропуску "Шегині".
У понеділок надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин. Таким чином кордон перетнуло по 60 вантажівок в обох напрямках.
Демченко також розповів, що польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску "Ягодин", а з Польщі пропускають дуже повільно – за вчора було пропущено лише 70 вантажівок на цьому напрямку.
Водночас легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, уточнив Демченко.
У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.
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