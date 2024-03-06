В ГПСУ рассказали о ситуации на границе, где польские фермеры блокируют пункты пропуска

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков к шести пунктам пропуска на границе с Украиной.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, которого цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

"По-прежнему блокирование осуществляется на шести пунктах пропуска. По состоянию на утро в очередях стоят 2300 грузовиков, которые ожидают въезда в Украину", – сказал он.

По его словам, с пятницы польские протестующие вообще не пропускали грузовики в обоих направлениях на пункте пропуска "Шегини".

В понедельник поступила информация, что протестующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей единовременно раз в 12 часов. Таким образом границу пересекло по 60 грузовиков в обоих направлениях.

Демченко также рассказал, что польские фермеры не пропускают машины, которые следуют из Украины на въезд в Польшу, через пункт пропуска "Ягодин", а из Польши пропускают очень медленно – за вчера было пропущено только 70 грузовиков на этом направлении.

В то же время легковые и автобусы везде свободно пересекают границу, уточнил Демченко.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

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