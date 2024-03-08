ЗМІ: США готують резолюцію в Радбезі ООН щодо ядерної зброї в космосі

США готують резолюцію Ради Безпеки ООН, яка застереже від розміщення ядерної зброї в космосі.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, резолюція буде представлена під час головування Японії в Радбезі цього місяця. Вона, ймовірно, підтвердить зобов'язання країн за Договором про космос 1967 року, який забороняє розміщення ядерної зброї на орбіті.

Проєкт перебуває на початковій стадії і не був широко розповсюджений.

Водночас Радбез вже має намір обговорити питання ядерного роззброєння і нерозповсюдження на засіданні 18 березня.

Адміністрація президента США Джо Байдена розпочала кампанію зі стримування Росії після появи даних, що Кремль розробляє зброю, здатну знищувати супутники в космосі.

Джерела агентства розповідають, що США повідомили союзникам, що Росія може розгорнути ядерну зброю або імітацію боєголовки в космосі вже цього року.

Водночас агентство зазначає, що будь-яка спроба згадати Росію в резолюції, найімовірніше, провалиться, оскільки російська сторона має право накладати вето на резолюції як постійний член Радбезу.

Однак м'яко сформульована резолюція про важливіші принципи, що стоять на кону, може отримати підтримку Росії, а також інших країн, до яких США звертаються за допомогою, в тому числі Китаю та Індії. Обидві країни, на думку джерел, мають більший вплив на Росію.

Як відомо, США в приватному порядку застерегли Росію від розгортання нової ядерної зброї у космосі, здатної вивести з ладу велику кількість супутників.

Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу.

Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.

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