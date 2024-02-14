У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці", CNN каже - через військовий потенціал РФ

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела стверджують, що загроза пов'язана з Росією.

Про це повідомляє телеканал CNN, пише "Європейська правда".

У середу Тернер надіслав своїм колегам по Конгресу лист, в якому зазначив, що йдеться про термінове питання "щодо дестабілізуючого іноземного військового потенціалу".

Одне з джерел телеканалу, яке бачило розвіддані, зазначило, що "насправді йдеться про дестабілізуючий російський потенціал, який викликає велике занепокоєння, про який нам нещодавно стало відомо".

У листі Тернер зазначив, що 13 лютого Комітет з питань розвідки Палати представників проголосував за надання певної інформації для ознайомлення законодавцям.

За його словами, конгресмени мають час для ознайомлення з нею між середою і п'ятницею.

Тернер також закликав президента Джо Байдена розсекретити "всю інформацію, що стосується цієї загрози".

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що він особисто зв'язався з провідними законодавцями з комітетів з питань національної безпеки до того, як Тернер публічно попередив про "серйозну загрозу національній безпеці".

"На початку цього тижня я звернувся до "великої вісімки" (вісьмох лідерів Конгресу, які отримують інформацію щодо секретних питань розвідки), щоб запропонувати себе для особистого брифінгу з "великою вісімкою", і ми запланували брифінг для членів Палати представників "великої вісімки" на завтра", – сказав Салліван, який відмовився деталізувати характер загрози.

Він підкреслив, що адміністрація Байдена "пішла далі і більш творчо, більш стратегічно підійшла до розсекречення розвідданих в національних інтересах Сполучених Штатів, ніж будь-яка інша адміністрація в історії".

Нагадаємо, напередодні Сенат США остаточно схвалив законопроєкт про виділення 95 мільярдів доларів на національну безпеку. Він передбачає 61 мільярд доларів для України.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.