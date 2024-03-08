Британський міністр з центру Києва закликав світ прокинутись і підтримати Україну

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс записав відео з центру Києва, де закликав до підтримки України заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

"Я в Києві, щоб бити на сполох, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії?" – зауважив Шаппс.

I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world – we must make sure Ukraine wins this war.



The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny. pic.twitter.com/DYbOcCUkho March 8, 2024

Він наголосив, що так не повинно бути, тому Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.

"Отже, послання просте: це наш тривожний дзвінок, щоб переконатися, що Україна переможе у цій війні", – зазначив Шаппс.

У своєму дописі він вказав, що Велика Британія зробила більше, ніж будь-коли, надавши Україні найбільший на сьогодні пакет військової підтримки.

"Тепер кожна країна повинна зробити те ж саме та забезпечити перемогу свободи над тиранією", – резюмував Шаппс.

Напередодні міністр оборони Великої Британії прибув із візитом до України та провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Шаппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.

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