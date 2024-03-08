Військові керівники України та Британії обговорили у Києві першочергові потреби ЗСУ

Міністри оборони та головнокомандувачі збройних сил України та Британії провелу зустріч у Києві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Ми обговорили першочергові потреби Сил оборони України. Головнокомандувач Олександр Сирський поінформував про ситуацію на фронті та останні дії ворога", – зазначив Умєров.

Він подякував Великій Британії за всебічну підтримку, зокрема за постачання ракет Storm Shadow, які "справді змінюють ситуацію на полі бою".

"Велика Британія постійно переконує вільний світ робити правильні речі. Разом ми доводимо, що демократія може перемогти автократію", – резюмував міністр оборони.

Напередодні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.

Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".

Нагадаємо, прем’єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва у січні оголосив, що Лондон виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

Раніше в інтерв’ю "ЄП" британський посол у Києві Мартін Гарріс розповів, що дрони для України вироблятимуться на території обох країн.