Міністр оборони Британії в Києві, зустрівся із Зеленським

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс 7 березня прибув із візитом до України й уже провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Це випливає з повідомлення Зеленського у Telegram, пише "Європейська правда".

Голова держави повідомив, що обговорив із Шаппсом "продовження оборонної співпраці між нашими країнами".

"Основна увага – посиленню ППО, далекобійних спроможностей нашої армії, забезпеченню інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах, а також питанню спільного виробництва зброї", – зазначив Зеленський.

