Міністр оборони Британії в Києві, зустрівся із Зеленським

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс 7 березня прибув із візитом до України й уже провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Це випливає з повідомлення Зеленського у Telegram, пише "Європейська правда".

Голова держави повідомив, що обговорив із Шаппсом "продовження оборонної співпраці між нашими країнами".

"Основна увага – посиленню ППО, далекобійних спроможностей нашої армії, забезпеченню інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах, а також питанню спільного виробництва зброї", – зазначив Зеленський.

Today, I hosted the UK Secretary of State for Defense @grantshapps to discuss continued defense cooperation between Ukraine and the United Kingdom.



Our primary focus was on bolstering Ukraine's air defense and long-range capabilities, as well as meeting other urgent needs for… pic.twitter.com/vBO253sSY3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2024

Британська сторона про візит поки офіційно не повідомляла.

Шаппс уже був в Україні як голова британського Міноборони у вересні 2023 року.

Нещодавно він коментував знищення російського патрульного корабля "Сергєй Котов", який атакували українські надводні дрони.

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