Чому Польща звільнила генерала, який був долучений до допомоги Україні

У Польщі – новий скандал! Міністерство національної оборони несподівано звільнило високопоставленого генерала Ярослава Громадзинського з посади командувача європейського військового органу – Єврокорпусу.

Причиною звільнення стало провадження, порушене проти генерала Службою військової контррозвідки. За даними німецьких ЗМІ, йдеться про звинувачення генерала у шпигунстві.

Докладно про скандал і його можливі причини читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Польська відставка з українським шлейфом. Усе про "шпигунський" скандал у Варшаві. Далі – короткий її виклад.

Європейський корпус – це військова структура швидкого реагування, створена Німеччиною і Францією у 1992 році. Протягом наступних чотирьох років до неї приєдналися Бельгія, Іспанія та Люксембург – так звані рамкові держави.

Єврокорпус може бути використаний в операціях під егідою Європейського Союзу, НАТО та ООН, включаючи гуманітарні й рятувальні місії та місії з відновлення і підтримки миру.

Генерал Ярослав Громадзинський став першим поляком, який обійняв посаду командира цієї структури. Під час служби в Німеччині він відповідав за навчання українських військовиків.

Громадзинський очолив Єврокорпус менш як рік тому – наприкінці червня 2023 року.

Минулого тижня Служба військової контррозвідки Польщі порушила провадження щодо генерала через те, що відносно нього була отримана нова інформація.

На посаду генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського негайно призначили іншого офіцера – колишнього першого заступника начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал-лейтенанта Пйотра Блазеуша.

Щодо причин термінової відставки Ярослава Громадзинського зазначається лише, що це рішення було прийнято відповідно до Закону про захист Вітчизни від 11 березня 2022 року, без жодних подробиць.

Так само у Службі військової контррозвідки Польщі повідомили, що процедура перевірки може тривати до шести місяців. А в особливо обґрунтованих випадках може бути одноразово продовжена ще на пів року.

Тим важливішою стала інформація, оприлюднена у медіа. Зокрема, у німецьких ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що рішення щодо польського генерала пов'язане із розкритою мережею впливу РФ.

З цього робиться висновок, що військового навіть підозрюють у шпигунстві. Щоправда, не уточнюється, чи йдеться про останню посаду Громадзинського, чи про попередні, включаючи діяльність, пов’язану з підтримкою України.

У відповідь на це Громадзинський у соцмережі оприлюднив заяву, в якій зазначив, що йому немає в чому собі докоряти.

Редактор щомісячника Nowa Technika Wojskowa Маріуш Челма припускає, що "хтось хоче, щоб генерал повернувся до країни".

Версію щодо політичних мотивів запропонував також колишній командир підрозділу ГРОМ, генерал Роман Полко. Він вважає дивним і навіть сумнівним спосіб звільнення Громадзинського.

На його переконання, "західні військові, дивлячись на цю карусель відставок і кандидатур, дивуються, що їх визначає: чи це питання по суті, чи Польща вводить у міжнародні структури партійних висуванців".

Він додав, що таким чином "політики псують нашу репутацію в міжнародному військовому середовищі".

Отже, все ж не виключено, що справа може бути пов’язана зі зміною уряду Польщі.

А точніше, з бажанням прем’єр-міністра Дональда Туска провести повне оновлення кадрів, позбавившись від креатур попередньої влади.

Головне, щоб це не переросло у суцільне "полювання на відьом".

Адже в такому випадку це може створити проблеми для співпраці у військовій сфері з Україною. А разом із тим – матиме негативний вплив на відносини Польщі з міжнародними партнерами.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Польська відставка з українським шлейфом. Усе про "шпигунський" скандал у Варшаві.