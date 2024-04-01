Почему Польша уволила генерала, который был приобщен к помощи Украине

В Польше – новый скандал! Министерство национальной обороны неожиданно уволило высокопоставленного генерала Ярослава Громадзинского с должности командующего европейского военного органа – Еврокорпуса.

Причиной увольнения стало дело, возбужденное против генерала Службой военной контрразведки. По данным немецких СМИ, речь идет об обвинении генерала в шпионаже.

Подробно о скандале и его возможных причинах читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Польская отставка с украинским шлейфом. Все о "шпионском" скандале в Варшаве. Далее – краткое ее изложение.

Европейский корпус – это военная структура быстрого реагирования, созданная Германией и Францией в 1992 году. В течение следующих четырех лет к ней присоединились Бельгия, Испания и Люксембург – так называемые рамочные государства.

Еврокорпус может быть использован в операциях под эгидой Европейского Союза, НАТО и ООН, включая гуманитарные и спасательные миссии и миссии по восстановлению и поддержанию мира.

Генерал Ярослав Громадзинский стал первым поляком, который занял должность командира этой структуры. Во время службы в Германии он отвечал за обучение украинских военных.

Громадзинский возглавил Еврокорпус менее года назад – в конце июня 2023 года.

На прошлой неделе Служба военной контрразведки Польши возбудила производство в отношении генерала из-за того, что в отношении него была получена новая информация.

На должность генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского немедленно назначили другого офицера – бывшего первого заместителя начальника Генерального штаба Войска Польского, генерал-лейтенанта Пйотра Блазеуша.

О причинах срочной отставки Ярослава Громадзинского отмечается лишь, что это решение было принято в соответствии с Законом о защите Отечества от 11 марта 2022 года, без всяких подробностей.

Так же в Службе военной контрразведки Польши сообщили, что процедура проверки может длиться до шести месяцев. А в особо обоснованных случаях может быть однократно продлена еще на полгода.

Тем важнее стала информация, обнародованная в медиа. В частности, в немецких СМИ появились сообщения о том, что решение в отношении польского генерала связано с раскрытой сетью влияния РФ.

Из этого делается вывод, что военного даже подозревают в шпионаже. Правда, не уточняется, идет ли речь о последней должности Громадзинского или о предыдущих, включая деятельность, связанную с поддержкой Украины.

В ответ на это Громадзинский в соцсети обнародовал заявление, в котором отметил, что ему не в чем себя упрекать.

Редактор ежемесячника Nowa Technika Wojskowa Мариуш Челма предполагает, что "кто-то хочет, чтобы генерал вернулся в страну".

Версию о политических мотивах предложил также бывший командир подразделения ГРОМ, генерал Роман Полко. Он считает странным и даже сомнительным способ увольнения Громадзинского.

По его убеждению, "западные военные, глядя на эту карусель отставок и кандидатур, удивляются, что их определяет: это вопрос по существу, или Польша вводит в международные структуры партийных выдвиженцев".

Он добавил, что таким образом "политики портят нашу репутацию в международной военной среде".

Так что, все же не исключено, что дело может быть связано со сменой правительства Польши.

А точнее, с желанием премьер-министра Дональда Туска провести полное обновление кадров, избавившись от креатур предыдущей власти.

Главное, чтобы это не переросло в сплошную "охоту на ведьм".

Ведь в таком случае это может создать проблемы для сотрудничества в военной сфере с Украиной. А вместе с тем – будет иметь негативное влияние на отношения Польши с международными партнерами.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Польская отставка с украинским шлейфом. Все о "шпионском" скандале в Варшаве.