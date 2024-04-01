Польська відставка з українським шлейфом. Усе про "шпигунський" скандал у Варшаві

Польського генерала підозрюють у шпигунстві, проте не виключений сценарій політичної помсти з боку уряду Дональда Туска

У Польщі – новий скандал! Міністерство національної оборони несподівано звільнило високопоставленого генерала Ярослава Громадзинського з посади командувача європейського військового органу – Єврокорпусу.

Причиною звільнення стало провадження, порушене проти генерала Службою військової контррозвідки.

І хоча реальні причини звільнення не названі, за даними німецьких ЗМІ, йдеться про звинувачення генерала у шпигунстві.

А відповідно, цей скандал може безпосередньо стосуватися України, оскільки Громадзинський під час служби в Німеччині відповідав за навчання українських військовиків.

Перший польський командувач

Перш за все, Європейський корпус – це військова структура швидкого реагування, створена Німеччиною і Францією у 1992 році. Протягом наступних чотирьох років до неї приєдналися Бельгія, Іспанія та Люксембург – так звані рамкові держави.

Єврокорпус може бути використаний в операціях під егідою Європейського Союзу, НАТО та ООН, включаючи гуманітарні й рятувальні місії та місії з відновлення і підтримки миру.

Це унікальна міжнародна структура, в якій завдання та відповідальність збалансовано розподіляються між рамковими і, в обмеженій мірі, асоційованими державами, до яких належать Австрія, Греція, Італія, Румунія та Туреччина.

Рамкові держави мають право схвалювати всі військові операції Єврокорпусу за одностайним рішенням Загального комітету – органу, що складається з начальників штабів і політичних директорів міністерств закордонних справ рамкових держав. Усі операції Єврокорпусу мають проводитися відповідно до мандата ООН.

У 2011 році було прийнято рішення про приєднання до Єврокорпусу Польщі, відображаючи тим самим зміни, що відбуваються у політиці безпеки в Європі та Північній Америці. А у 2022 році Польща з асоційованої країни стала однією з рамкових держав, що вплинуло на структуру та завдання цього багатонаціонального командування.

Генерал Ярослав Громадзинський став першим поляком, який обійняв посаду командира цієї структури

Він очолив її менш як рік тому – наприкінці червня 2023 року.

Перед тим Громадзинський працював заступником командира 12-ї механізованої дивізії, а з травня 2016 року по липень 2018-го командував 15-ю механізованою бригадою "Гіжицька".

Також був радником-координатором начальника Генерального штабу Війська Польського. А раніше служив на посадах начальника оперативного підрозділу 16-ї механізованої дивізії, а також на посадах начальника штабу та командира механізованого батальйону 9-ї бронекавалерійської бригади, що базується в Бранево.

Двічі відправлявся до Афганістану, а також брав участь у місії Організації Об'єднаних Націй у Сирії, де ще у 2007 році командував військовим загоном місії ООН.

У травні минулого року, напередодні призначення керувати Єврокорпусом, президент Польщі Анджей Дуда надав Громадзинському звання генерал-лейтенанта.

Примітно, що Громадзинський також служив у Міжнародній групі допомоги Україні у Вісбадені, спочатку заступником командира "Групи сприяння безпеці України" (SAG-U), де разом з американськими військовими відповідав за навчання українських солдатів.

Перевірка "особистого сертифіката безпеки"

Минулого тижня Служба військової контррозвідки Польщі порушила провадження щодо генерала через те, що відносно нього була отримана нова інформація.

Міноборони Польщі оголосило, що процедура перевірки стосується "сертифіката особистої безпеки генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського". Мова йде про підтвердження, що дана особа відповідає встановленим законодавством умовам щодо забезпечення захисту секретної інформації від несанкціонованого розголошення.

"Служба військової контррозвідки порушила перевірку щодо "сертифіката особистої безпеки" генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського у зв’язку з отриманням нової інформації стосовно офіцера.

Тому було прийнято рішення про звільнення генерал-лейтенанта Громадзинського з посади командувача Єврокорпусу та його негайне повернення до країни",

йдеться у повідомленні оборонного відомства від 27 березня.

У польському Міноборони уточнюють, що "для забезпечення безперервності роботи командування Єврокорпусу на посаду генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського буде негайно призначено іншого офіцера". Того ж дня було оголошено, що новим командувачем стане колишній перший заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал-лейтенант Пйотр Блазеуш.

Щодо причин термінової відставки Ярослава Громадзинського зазначається лише, що це рішення було прийнято відповідно до Закону про захист Вітчизни від 11 березня 2022 року, без жодних подробиць.

Так само у Службі військової контррозвідки Польщі повідомили, що процедура перевірки може тривати до шести місяців. А в особливо обґрунтованих випадках може бути одноразово продовжена ще на пів року.

Тим важливішою стала інформація, оприлюднена у медіа. Зокрема, у німецьких ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що рішення щодо польського генерала пов'язане із розкритою мережею впливу РФ.

З цього робиться висновок, що військового навіть підозрюють у шпигунстві. Щоправда, не уточнюється, чи йдеться про останню посаду Громадзинського, чи про попередні, включаючи діяльність, пов’язану з підтримкою України.

У відповідь на це Громадзинський у соцмережі оприлюднив заяву, в якій зазначив, що йому немає в чому собі докоряти.

"Заявляю, що протягом 34 років професійної військової служби завжди ставив на перше місце благо служби, добро Батьківщини, часто за рахунок своєї родини", – йдеться у дописі польського військового.

Він також додав, що, "обіймаючи штабні та командні посади вдома та за кордоном, а також співпрацюючи з союзниками по НАТО, завжди гідно представляв однострій польського солдата".

"Сморід поширився по всій Європі"

Та чи справді саме шпигунство стало причиною звільнення? З цього приводу висувають кілька гіпотез.

Ситуацію прокоментував колишній командир підрозділу ГРОМ, генерал Роман Полко, який розкритикував те, як оборонне відомство інформує про це громадськість. За його словами, здається дивним і навіть сумнівним спосіб звільнення генерала.

"Спілкування, а точніше його відсутність, із суспільством і військовою спільнотою також є неприпустимим. Якби виявилося, що в цих німецьких повідомленнях є частка правди, що вони (німецькі служби) дізналися раніше за наші, це було б скандально", – оцінив Полко.

Також, на його думку, якщо є серйозні заперечення щодо роботи генерала Громадзинського, Міністерство національної оборони має чітко оголосити, що "існували обґрунтовані причини для його звільнення". Натомість Міноборони Польщі обмежилося лише сухою інформацією про звільнення.

"Краще все це робити обережно, а не так, щоб сморід поширився, так би мовити, по всій Європі.

Я не знаю звинувачень, але після такого ходу має полетіти чиясь голова. Якщо це правда, що служби отримали якусь нову інформацію про генерала, то треба перевірити, чому її не виявили попередники. Однак повторюся, це має робитися стримано, щоб наша країна не зазнала іміджевих втрат і щоб не зруйнувати наш авторитет", – наголосив генерал.

Ставить під сумнів аспект, пов’язаний зі шпигунською діяльністю, й головний редактор щомісячника Nowa Technika Wojskowa Маріуш Челма. За його словами, у цьому контексті не слід вживати слово "шпигунство".

Челма припускає, що, можливо, "з’явився якийсь документ чи пропозиція", які були настільки достовірними, що генерала вважали "не зовсім надійним елементом у системі збереження військової таємниці".

"Але це не обов’язково означає шпигунство", – підкреслив він.

Челма запропонував і іншу теорію, яка могла стояти за раптовим звільненням генерала Громадзинського.

"Це також може означати, що хтось хоче, щоб генерал повернувся до країни. Хоча стосовно офіцера це звучатиме незвично, він був такою трохи "золотою дитиною" попереднього міністра національної оборони", – сказав редактор.

Версію щодо політичних мотивів запропонував також згаданий вище генерал Полко.

Коментуючи призначення генерал-лейтенанта Блазеуша, він зазначив, що той є "дуже хорошим офіцером і, безумовно, гідно замінить генерала Громадзинського". Утім, на його переконання, "західні військові, дивлячись на цю карусель відставок і кандидатур, дивуються, що їх визначає: чи це питання по суті, чи Польща вводить у міжнародні структури партійних висуванців".

Як додав колишній командир спецпідрозділу ГРОМ, таким чином "політики псують нашу репутацію в міжнародному військовому середовищі".

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Отже, версії щодо звільнення польського генерала з посади командувача Єврокорпусу є різними.

Звичайно, більш предметно можна буде робити висновки після завершення процедури перевірки. Зокрема, лише тоді будуть спростовані чи підтверджені дані ЗМІ про звинувачення у шпигунстві.

Однак все ж не виключено, що справа може бути пов’язана зі зміною уряду Польщі.

А точніше, з бажанням прем’єр-міністра Дональда Туска провести повне оновлення кадрів, позбавившись від креатур попередньої влади.

Щось подібне вже відбувається у польському МЗС, де міністр закордонних справ Радослав Сікорський оголосив про завершення місії понад 50 польських послів і відкликання кільканадцяти кандидатур, поданих на затвердження попереднім керівництвом міністерства.

Чи матиме це наслідки для Варшави? Сказати важко. Головне, щоб це не переросло у суцільне "полювання на відьом".

Адже в такому випадку це може створити проблеми для співпраці у військовій сфері з Україною. А разом із тим – матиме негативний вплив на відносини Польщі з міжнародними партнерами.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник