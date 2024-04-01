Представник Пентагону відчував симптоми "гаванського синдрому" під час саміту НАТО

Представник Пентагону, який брав участь у тогорічному саміті НАТО у Вільнюсі, мав симптоми, схожі на ті, про які повідомляли американські посадовці, які відчували так званий "гаванський синдром".

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, яку цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сінгх, посадовець, ім'я якого не називається, не входив до складу офіційної делегації міністра оборони Ллойда Остіна, а перебував там "окремо, беручи участь у зустрічах, які були частиною саміту НАТО".

"Я можу підтвердити, що високопосадовець Міністерства оборони відчував симптоми, подібні до тих, про які повідомлялося у випадках аномальних інцидентів зі здоров'ям", – заявила речниця Пентагону.

Сінгх не повідомила, чи звертався постраждалий по медичну допомогу, змушений був піти у відставку або припинити виконання обов'язків через проблеми зі здоров’ям.

На питання про можливу причетність Росії вона рекомендувала звернутися до розвідувальної спільноти США, яка все ще розслідує цю справу.

Раніше журналісти-розслідувачі заявили про нові докази того, що серйозні проблеми зі здоров'ям - так званий "гаванський синдром" - у американських посадовців могли бути спричинені російською військовою розвідкою ГРУ.

Явище отримало назву "гаванський синдром" після того, як співробітники посольства США на Кубі почали скаржитися на цю хворобу в 2016 році.

Жертви страждали від цілої низки загадкових проблем зі здоров'ям, включаючи втрату слуху, безсоння, втрату пам'яті, порушення рівноваги і нездатність зосередитися.

Симптоми, які тривали місяцями, супроводжувалися скаргами жертв на біль у вухах і відчуття сильного тиску в голові.

Державний департамент США у 2017 році вирішив скоротити значну кількість працівників американського посольства на Кубі після низки загадкових акустичних атак на американських дипломатів.

Нагадаємо, у 2021 році про випадки "гаванського синдрому" у дипломатів США повідомляли також в Австрії.