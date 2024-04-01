Чиновник Пентагона испытывал симптомы "гаванского синдрома" во время саммита НАТО

Представитель Пентагона, который принимал участие в прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе, имел симптомы, похожие на те, о которых сообщали американские чиновники, которые испытывали так называемый "гаванский синдром".

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, которую цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

По словам Сингх, чиновник, имя которого не называется, не входил в состав официальной делегации министра обороны Ллойда Остина, а находился там "отдельно, участвуя во встречах, которые были частью саммита НАТО".

"Я могу подтвердить, что высокопоставленный чиновник Министерства обороны испытывал симптомы, подобные тем, о которых сообщалось в случаях аномальных инцидентов со здоровьем", – заявила пресс-секретарь Пентагона.

Сингх не сообщила, обращался ли пострадавший за медицинской помощью, вынужден был уйти в отставку или прекратить исполнение обязанностей из-за проблем со здоровьем.

На вопрос о возможной причастности России она рекомендовала обратиться к разведывательному сообществу США, которое все еще расследует это дело.

Ранее журналисты-расследователи заявили о новых доказательствах того, что серьезные проблемы со здоровьем – так называемый "гаванский синдром" – у американских чиновников могли быть вызваны российской военной разведкой ГРУ.

Явление получило название "гаванский синдром" после того, как сотрудники посольства США на Кубе начали жаловаться на эту болезнь в 2016 году.

Жертвы страдали от целого ряда загадочных проблем со здоровьем, включая потерю слуха, бессонницу, потерю памяти, нарушение равновесия и неспособность сосредоточиться.

Симптомы, которые длились месяцами, сопровождались жалобами жертв на боль в ушах и ощущение сильного давления в голове.

Государственный департамент США в 2017 году решил сократить значительное количество работников американского посольства на Кубе после ряда загадочных акустических атак на американских дипломатов.

Напомним, в 2021 году о случаях "гаванского синдрома" у дипломатов США сообщали также в Австрии.