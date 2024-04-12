Британський міністр допустив випробування новітньої лазерної зброї у реальних умовах в Україні

Міністр оборони Британії Грант Шаппс припустив, що зразки найновішої лазерної зброї, яку розробляють у Сполученому Королівстві, теоретично можуть бути надані Україні як посилення ППО ще на етапі прототипів – що, втім, може статися не раніше як через кілька років.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить The Independent.

Шаппс припустив, що прототипи новітньої системи лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire, яку вперше випробували у січні 2024 року, у майбутньому потенційно можна було б передати Україні для застосування і тестування у реальних умовах, не чекаючи, доки вдосконалення системи завершать до фінального варіанту.

Спершу планувалося, що DragonFire почнуть ставити на виробництво у 2032 році, тепер у Міноборони Британії заявили, що розраховують досягти цього раніше – у 2027 році.

Спілкуючись зі ЗМІ у центрі досліджень військових технологій у Солсбері, Шаппс сказав, що дослідить можливості ще більше прискорити темпи розробки, щоби її можна було застосувати у реальних умовах – зокрема в Україні.

"У нас триває два великих конфлікти – один у морі (ймовірно, йдеться про протистояння бойовикам-хуситам, які обстрілюють торгові судна у Червоному морі – Ред.), один у Європі. Наявність зброї, яка здатна ефективно збивати дрони, може дуже вплинути на розвиток подій", – зазначив Шаппс.

Він зазначив, що хотів би прискорити зазвичай дуже тривалі процедури розробки-закупівлі до набагато менших термінів, щоби систему якнайшвидше можна було почати розгортати на суднах і, потенційно, на суходолі для застосування проти ударних безпілотників.

"Не важко уявити, як це могло б допомогти, наприклад, Україні", – сказав міністр.

"(Нова система закупівель) орієнтована на те, щоб не чекати, що у нас є досконала на 99,9% зброя перед тим, як вона поїде "в поля", а вийти на умовні 70%, почати її застосовувати і потім розвивати далі", – пояснив Шаппс.

На питання про те, чи може DragonFire бути готовою раніше 2027 року, він сказав, що обговорював такі можливості з фахівцями, і що система "не обов’язково має бути ідеальною на 100%, щоб українські військові можливо отримали її для застосування", але реалістичною датою виглядає все ж 2027 рік.

"Але, звісно, я буду досліджувати варіанти, як ми можемо прискорити процес… У більш небезпечному світі наш підхід до закупівель потрібно змінювати відповідно. Нам треба вміти діяти швидше і глобальніше", – наголосив Шаппс.

Нагадаємо, в уряді Британії заявили, що DragonFire буде відзначатися великою швидкістю й точністю, а її додатковою перевагою є низька вартість, порівняно з ракетами ППО – постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години.

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