Британский министр допустил испытания лазерного оружия в реальных условиях в Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предположил, что образцы новейшего лазерного оружия, которое разрабатывают в Соединенном Королевстве, теоретически могут быть предоставлены Украине в качестве усиления ПВО еще на этапе прототипов – что, впрочем, может произойти не ранее чем через несколько лет.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит The Independent.

Шаппс предположил, что прототипы новейшей системы лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire, которую впервые испытали в январе 2024 года, в будущем потенциально можно было бы передать Украине для применения и тестирования в реальных условиях, не дожидаясь, пока совершенствование системы завершат до финального варианта.

Сначала планировалось, что DragonFire начнут ставить на производство в 2032 году, теперь в Минобороны Британии заявили, что рассчитывают достичь этого раньше – в 2027 году.

Общаясь со СМИ в центре исследований военных технологий в Солсбери, Шаппс сказал, что исследует возможности еще больше ускорить темпы разработки, чтобы ее можно было применить в реальных условиях – в частности, в Украине.

"У нас продолжается два крупных конфликта – один в море (вероятно, речь идет о противостоянии боевикам-хуситам, которые обстреливают торговые суда в Красном море. – Ред.), один в Европе. Наличие оружия, которое способно эффективно сбивать дроны, может очень повлиять на развитие событий", – отметил Шаппс.

Он отметил, что хотел бы ускорить обычно очень длительные процедуры разработки-закупки до гораздо меньших сроков, чтобы систему как можно быстрее можно было начать разворачивать на судах и, потенциально, на суше для применения против ударных беспилотников.

"Не сложно представить, как это могло бы помочь, например, Украине", – сказал министр.

"(Новая система закупок) ориентирована на то, чтобы не ждать, что у нас есть совершенное на 99,9% оружие перед тем, как оно поедет "в поля", а выйти на условные 70%, начать его применять и затем развивать дальше", – пояснил Шаппс.

На вопрос о том, может ли DragonFire быть готовой раньше 2027 года, он сказал, что обсуждал такие возможности со специалистами и что система "не обязательно должна быть идеальной на 100%, чтобы украинские военные возможно получили ее для применения", но реалистичной датой выглядит все же 2027 год.

"Но, конечно, я буду исследовать варианты, как мы можем ускорить процесс... В более опасном мире наш подход к закупкам нужно менять соответственно. Нам надо уметь действовать быстрее и глобальнее", – подчеркнул Шаппс.

Напомним, в правительстве Британии заявили, что DragonFire будет отличаться большой скоростью и точностью, а ее дополнительным преимуществом является низкая стоимость по сравнению с ракетами ПВО – выстрел в течение 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа.

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