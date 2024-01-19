Велика Британія вперше успішно випробувала передову лазерну зброю

Уряд Великої Британії заявив про перше успішне випробування лазерної технології проти повітряних цілей на полігоні у Шотландії, вона може "посилити Збройні сили Великої Британії з більшою точністю, зменшивши при цьому залежність від високовартісних боєприпасів".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні британського уряду.

Система лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire вперше у Великій Британії здійснила потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях на полігоні.

фото Міноборони Британії

Уряд заявив, що дальність дії зброї DragonFire засекречена, але це "зброя прямої видимості і може вражати будь-яку видиму ціль".

Там додали, що лазерна зброя "може похвалитися точковою точністю", еквівалентною влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 метрів.

"Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль, що призводить до руйнування конструкції або до більш вражаючих результатів, якщо боєголовка потрапляє в ціль", – йдеться в повідомленні.

"Постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Тому він має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою певним завданням, які нині виконують ракети. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл" – пояснили там.

Наразі світові держави беруть участь у перегонах за розробку лазерної зброї, достатньо потужної, щоб плавити сталь.

У серпні минулого року Китай заявив, що знайшов спосіб створити лазерну зброю, яка може стріляти нескінченно довго. Якщо це правда, то це дасть країні першість у розвитку технології.

Британську програму DragonFire очолює Лабораторія оборонної науки і технологій (Dstl) від імені Міністерства оборони Великої Британії, яка співпрацює зі своїми промисловими партнерами – компаніями MBDA, Leonardo і QinetiQ.

"Цей тип передового озброєння має потенціал революціонізувати поле бою, зменшуючи залежність від дорогих боєприпасів, а також знижуючи ризик супутніх втрат", – заявив міністр оборони Грант Шаппс.

Виконавчий директор DSTL д-р Пол Холлінсхед сказав: "Ці випробування дозволили нам зробити величезний крок вперед у реалізації потенційних можливостей і розумінні загроз, які несе в собі зброя зі спрямованою енергією. Завдяки нашим багаторічним знанням, навичкам і оперативному досвіду, досвід DSTL має вирішальне значення для допомоги збройним силам у підготовці до майбутнього".

Озброєння DragonFire є результатом спільних інвестицій у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів між Міністерством оборони і промисловістю.

Нагадаємо, військово-повітряні та військово-морські сили США звернулися до компанії Raytheon з проханням спроєктувати, побудувати та випробувати системи, які "підпалюватимуть" електронні компоненти противника за допомогою енергетичних вибухів.

Раніше президент США Джо Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів на оборонні потреби у 2024-му фіскальному році.