Якими успіхами і невдачами української дипломатії запам’ятався минулий рік

Минулий рік приніс зниження інформаційного інтересу до подій в Україні і, на жаль, до підтримки України загалом.

Попри це, за підсумками 2023 року є всі підстави говорити про збереження високої загальної оцінки активності зовнішньополітичних дій України. Про це свідчить масштабне дослідження, яке представила 12 квітня Рада зовнішньої політики "Українська призма".

Загальна оцінка результативності роботи дипломатії за підсумками року – тверда четвірка, а оцінка діяльності – "4 з плюсом". Це, до слова, той самий рівень, що був і у 2022 році.

Про перемоги і поразки української дипломатії в минулому році – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Дипломатія "на четвірку": як експерти оцінили міжнародні успіхи України за 2023 рік. Далі – стислий її виклад.

Відносини з частиною країн "Групи семи" завжди були у пріоритеті для України, але зараз, у часи великої війни, вага G7 додатково зросла.

Та минулий рік став особливим у тому, що саме зараз увага є високою до всіх без винятку учасників G7. Рейтинг 2023 року уперше дав загальну оцінку "5" або "5 з мінусом" для усіх семи держав цієї групи.

Робота української дипломатії за лінією Німеччини та США за оцінкою "Призми" дещо знизилася – з "5" до "5 із мінусом"; Японія та Франція показали дзеркальну зміну – тут ситуація покращилася до твердої п’ятірки. Але найбільша динаміка у порівнянні з 2022 року сталася з Італією. Ця країна, співпраця з якою рік тому оцінювалися лише на "4 з плюсом", тепер отримала найвищий бал.

На жаль, "зоною погіршення" стали два лідери G7 – Німеччина і США.

У 2023 році європейська інтеграція України була одним зі стратегічних пріоритетів зовнішньої політики, які впливали на вагомий інтерес та постійну увагу вищого керівництва держави та політичних лідерів.

Підсумкова оцінка на цьому напрямку – тверда п’ятірка.

Натомість за євроатлантичною лінією успіху було менше. Результати співпраці України та НАТО у 2023 році не повною мірою відповідали очікуванням України та рівню політичного діалогу.

Найбільшим досягненням 2023 року стало переформатування Комісії Україна – НАТО у Раду Україна – НАТО та відмова від ПДЧ як обов’язкового кроку до членства, а також запуск адаптованої РНП.

Емоційне забарвлення заяв під час Вільнюського саміту НАТО було сприйняте багатьма партнерами та ЗМІ негативно. І врешті-решт, Україні не вдалося отримати на Вільнюському саміті чіткішого формулювання щодо майбутнього членства.

Тут оцінка – посередині між "4+" та "5-".

Якщо оцінювати лише західний напрямок, то зовнішня політика 2023 року отримала би не четвірку, а дуже високу оцінку, приблизно "п’ять з мінусом".

Однак і в Європі за підсумками 2023 року помітний негативний тренд.

Із країн Європи поза межами "сімки", відносини з якими аналізувалися окремо, лише за двома напрямками ми отримали зростання оцінки у 2023 році – це Молдова (4 з плюсом) та Чехія (5).

Серед держав, де зміни у 2023 році були негативними, передусім на думку, звісно ж, спадає Польща.

Хоча і тут був не лише негатив.

Ще одним лідером падіння, але на неспівставно нижчу глибину, стала Грузія.

Після й без того низької "трійки" у 2022 році тепер оцінка знижена до "двійки з плюсом".

Також "двійку" отримала Угорщина. Тут низька, навіть кризова оцінка зберігається від початку повномасштабної війни.

Більш детальний аналіз – в матеріалі Сергія Сидоренка Дипломатія "на четвірку": як експерти оцінили міжнародні успіхи України за 2023 рік.