Какими успехами и неудачами украинской дипломатии запомнился прошлый год

Прошлый год принес снижение информационного интереса к событиям в Украине и, к сожалению, к поддержке Украины в целом.

Несмотря на это, по итогам 2023 года есть все основания говорить о сохранении высокой общей оценки активности внешнеполитических действий Украины. Об этом свидетельствует масштабное исследование, которое представил 12 апреля Совет внешней политики "Украинская призма".

Общая оценка результативности работы дипломатии по итогам года – твердая четверка, а оценка деятельности – "4 с плюсом". Это, к слову, тот же уровень, что был и в 2022 году.

О победах и поражениях украинской дипломатии в прошлом году – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Дипломатия "на четверку": как эксперты оценили международные успехи Украины за 2023 год. Далее – краткое ее изложение.

Отношения с частью стран "Группы семи" всегда были в приоритете для Украины, но сейчас, во времена большой войны, вес G7 дополнительно возрос.

Но прошлый год стал особенным в том, что именно сейчас внимание является высоким ко всем без исключения участникам G7. Рейтинг 2023 года впервые дал общую оценку "5" или "5 с минусом" для всех семи государств этой группы.

Работа украинской дипломатии по линии Германии и США по оценке "Призмы" несколько снизилась – с "5" до "5 с минусом"; Япония и Франция показали зеркальное изменение – здесь ситуация улучшилась до твердой пятерки. Но наибольшая динамика по сравнению с 2022 годом произошла с Италией. Эта страна, сотрудничество с которой год назад оценивалось лишь на "4 с плюсом", теперь получила наивысший балл.

К сожалению, "зоной ухудшения" стали два лидера G7 – Германия и США.

В 2023 году европейская интеграция Украины была одним из стратегических приоритетов внешней политики, которые влияли на весомый интерес и постоянное внимание высшего руководства государства и политических лидеров.

Итоговая оценка на этом направлении – твердая пятерка.

Зато по евроатлантической линии успеха было меньше. Результаты сотрудничества Украины и НАТО в 2023 году не в полной мере соответствовали ожиданиям Украины и уровню политического диалога.

Наибольшим достижением 2023 года стало переформатирование Комиссии Украина – НАТО в Совет Украина – НАТО и отказ от ПДЧ как обязательного шага к членству, а также запуск адаптированной ГНП.

Эмоциональная окраска заявлений во время Вильнюсского саммита НАТО была воспринята многими партнерами и СМИ негативно. И в конце концов, Украине не удалось получить на Вильнюсском саммите более четкой формулировки относительно будущего членства.

Здесь оценка – посередине между "4+" и "5-".

Если оценивать только западное направление, то внешняя политика 2023 года получила бы не четверку, а очень высокую оценку, примерно "пять с минусом".

Однако и в Европе по итогам 2023 года заметен негативный тренд.

Из стран Европы вне "семерки", отношения с которыми анализировались отдельно, только по двум направлениям мы получили рост оценки в 2023 году – это Молдова (4 с плюсом) и Чехия (5).

Среди государств, где изменения в 2023 году были негативными, прежде всего на ум, конечно же, приходит Польша.

Хотя и здесь был не только негатив.

Еще одним лидером падения, но на несопоставимо меньшую глубину, стала Грузия.

После и без того низкой "тройки" в 2022 году теперь оценка снижена до "двойки с плюсом".

Также "двойку" получила Венгрия. Здесь низкая, даже кризисная оценка сохраняется с начала полномасштабной войны.

Более детальный анализ – в материале Сергея Сидоренко Дипломатия "на четверку": как эксперты оценили международные успехи Украины за 2023 год.