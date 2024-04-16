У Брюсселі поліція зупинила зібрання правоконсерваторів, де чекали Орбана і Фараджа

Поліція у Брюсселі зупинила конференцію правоконсерваторів, у якій мали брати участь прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та британський політик Найджел Фарадж.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Вранці 16 квітня у Брюсселі неподалік так званого "європейського кварталу" розпочалася кількаденна Конференція національного консерватизму – захід правоконсерваторів, на якому чекали у тому числі британського політика Найджела Фараджа та угорського прем’єра Віктора Орбана.

На конференції мали виступати також колишня очільниця МВС Британії Суелла Браверман та ультраправий французький політик Ерік Земмур. Захід організував аналітичний центр правого ухилу Edmund Burke Foundation.

За дві години після початку заходу в конференц-центр прибула поліція та повідомила організаторів про необхідність зупинити захід "через ризики громадського неспокою". Це сталося невдовзі перед виступом Фараджа, який планували у програмі на 11:00.

Організаторам пояснили, що є ризик того, що ззовні будівлі у другій половині дня зберуться протестувальники і ситуація може вийти з-під контролю.

Деякі співорганізатори заходу у коментарі Politico заявили, що вважають названу причину надуманою і це схоже на свавільне припинення заходу з політичних мотивів.

Конференц-центр, де проходив захід, виявився вже третім з тих, які розглядали для проведення – попередні два, обрані організаторами, врешті відмовилися приймати подію під тиском місцевої влади, мера Брюсселя Філіппа Клоза та мера брюссельської комуни Еттербек.

Нагадаємо, нещодавно розслідування угорських, французьких і португальських журналістів виявило, що особи, близькі до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, таємно взяли участь у викупі телеканалу Euronews.

Після повернення Віктора Орбана до влади у 2010 році багато незалежних ЗМІ в Угорщині або припинили свою діяльність, або були викуплені його бізнес-союзниками і перетворилися на провладні медіа. Більше про це читайте в матеріалі "Міністерство правди Орбана".