В Брюсселе полиция остановила собрание правоконсерваторов, где ждали Орбана и Фараджа

Полиция в Брюсселе остановила конференцию правоконсерваторов, в которой должны были участвовать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и британский политик Найджел Фарадж.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Утром 16 апреля в Брюсселе неподалеку от так называемого "европейского квартала" началась многодневная Конференция национального консерватизма – мероприятие правоконсерваторов, на котором ждали в том числе британского политика Найджела Фараджа и венгерского премьера Виктора Орбана.

На конференции должна была выступать также бывшая глава МВД Великобритании Суэлла Браверман и ультраправый французский политик Эрик Земмур. Мероприятие организовал аналитический центр правого толка Edmund Burke Foundation.

Через два часа после начала мероприятия в конференц-центр прибыла полиция и сообщила организаторам о необходимости остановить мероприятие "из-за рисков общественного беспокойства". Это произошло незадолго до выступления Фараджа, запланированного в программе на 11:00.

Организаторам объяснили, что есть риск того, что снаружи здания во второй половине дня соберутся протестующие и ситуация может выйти из-под контроля.

Некоторые соорганизаторы мероприятия в комментарии Politico заявили, что считают названную причину надуманной и это похоже на произвольное прекращение мероприятия по политическим мотивам.

Конференц-центр, где проходило мероприятие, оказался уже третьим из тех, которые рассматривали для проведения – предыдущие два, выбранные организаторами, в конце концов отказались принимать событие под давлением местных властей, мэра Брюсселя Филиппа Клоза и мэра брюссельской коммуны Эттербек.

Напомним, недавно расследование венгерских, французских и португальских журналистов выявило, что лица, близкие к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, тайно приняли участие в выкупе телеканала Euronews.

После возвращения Виктора Орбана к власти в 2010 году многие независимые СМИ в Венгрии либо прекратили свою деятельность, либо были выкуплены его бизнес-союзниками и превратились в провластные медиа. Больше об этом читайте в материале "Министерство правды Орбана".