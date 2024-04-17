Столтенберг закликає членів НАТО давати зброю Україні замість витрачати 2% ВВП на оборону

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави-члени Альянсу, на його думку, повинні віддавати пріоритет більшій військовій допомозі України перед виконанням цілі з витрат на власну оборону.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії, передає "Європейська правда".

Столтенберг відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Україні, про яке ті оголосили в останні дні, а також чеську ініціативу з пошуку артилерійських снарядів.

"Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", – додав він.

Як приклад генсек Альянсу навів Данію, яка передала Україні всі свої артилерійські системи, але водночас "має конкретні плани з їхнього поповнення".

Минулого тижня Столтенберг укотре закликав союзників України прискорити постачання військової допомоги, зокрема протиповітряної оборони та боєприпасів, яких вона потребує негайно.

Як відомо, генеральний секретар НАТО зараз активно просуває ідею створення механізму довгострокової підтримки України під егідою Альянсу.

Детальніше про це – у статті: "Гарантії безпеки" від НАТО.