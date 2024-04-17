Столтенберг призывает членов НАТО давать оружие Украине вместо того, чтобы тратить 2% ВВП на оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса, по его мнению, должны отдавать приоритет большей военной помощи Украине перед выполнением цели по расходам на собственную оборону.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе 17 апреля после встречи с премьер-министрами Нидерландов, Дании и Чехии, передает "Европейская правда".

Столтенберг отметил решение Дании и Нидерландов выделить дополнительную военную помощь Украине, о котором те объявили в последние дни, а также чешскую инициативу по поиску артиллерийских снарядов.

"Но Украине нужно больше. Поэтому, если перед союзниками стоит выбор между выполнением целей НАТО по расходам на оборону и предоставлением Украине больше помощи, мой сигнал четкий: присылайте больше Украине", – добавил он.

В качестве примера генсек Альянса привел Данию, которая передала Украине все свои артиллерийские системы, но при этом "имеет конкретные планы по их пополнению".

На прошлой неделе Столтенберг в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки военной помощи, в частности противовоздушной обороны и боеприпасов, которые нужны ей немедленно.

Как известно, генеральный секретарь НАТО сейчас активно продвигает идею создания механизма долгосрочной поддержки Украины под эгидой Альянса.

Подробнее об этом – в статье: "Гарантии безопасности" от НАТО.