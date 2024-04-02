Білий дім не пов'язує випадки "гаванського синдрому" з діями РФ

У Білому домі наразі не бачать зв'язку з випадками так званого "гаванського синдрому" і діями спецслужб РФ.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що американська розвідувальна спільнота не робила висновку про те, що до цих випадків причетна Росія.

"Розвідувальна спільнота не доходила до такого висновку. Зрозуміло, розвідка підготувала оцінку. Тож я маю переадресувати (це питання. – Ред.) до апарату директора національної розвідки за його оцінками", – сказала вона.

Представниця Білого дому зазначила, що президентська адміністрація продовжує вивчати випадки "гаванського синдрому", а президент Джо Байден доручив федеральному уряду переконатися, що "постраждалі американські держслужбовці та їхні сім'ї отримали підтримку і своєчасний доступ до медичної допомоги".

Раніше журналісти-розслідувачі заявили про нові докази того, що серйозні проблеми зі здоров'ям - так званий "гаванський синдром" - у американських посадовців могли бути спричинені російською військовою розвідкою.

Явище отримало назву "гаванський синдром" після того, як співробітники посольства США на Кубі почали скаржитися на цю хворобу в 2016 році.

Жертви страждали від цілої низки загадкових проблем зі здоров'ям, включаючи втрату слуху, безсоння, втрату пам'яті, порушення рівноваги і нездатність зосередитися.

Симптоми, які тривали місяцями, супроводжувалися скаргами жертв на біль у вухах і відчуття сильного тиску в голові.

Державний департамент США у 2017 році вирішив скоротити значну кількість працівників американського посольства на Кубі після низки загадкових акустичних атак на американських дипломатів.

Нагадаємо, у 2021 році про випадки "гаванського синдрому" у дипломатів США повідомляли також в Австрії.

А напередодні у Пентагоні підтвердили, що один з посадовців відомства мав симптоми, схожі на "гаванський синдром" під час саміту НАТО у Вільнюсі.