SIPRI: Військові витрати у світі росли рекордними темпами і досягли майже $2,5 трильйона

Глобальні військові витрати досягли 2,443 трильйона доларів у 2023 році, що означає зростання на 6,8% в порівнянні з попереднім роком і те, що темпи зростання були найвищими з 2009 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Військові витрати у світі зростали дев’ятий рік поспіль. Вперше з 2009 року військові витрати зросли в усіх п’яти географічних регіонах, визначених SIPRI, причому особливо значне зростання було зафіксовано в Європі, Азії та Океанії та на Близькому Сході.

"Безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення миру та безпеки", – сказав Нань Тіан, старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

"Держави віддають перевагу військовій силі, але вони ризикують розгорнути спіраль дії-реакції в дедалі нестабільнішому геополітичному ландшафті та безпеці", – додав він.

10 найбільших гравців у 2023 році – на чолі зі Сполученими Штатами, Китаєм і Росією – усі збільшили свої військові витрати.

Військові витрати Росії зросли на 24%, до 109 мільярдів доларів у 2023 році, що на 57% більше з 2014 року, коли Росія анексувала Крим. У 2023 році військові витрати Росії становили 16% від загальних державних витрат, а її військовий тягар (військові витрати як частка валового внутрішнього продукту, ВВП) становив 5,9%.

У 2023 році Україна була восьмою за обсягом витрат після різкого зростання витрат на 51%, до 64,8 мільярда доларів. Це призвело до військового навантаження на Україну в 37% і становило 58% загальних державних витрат.

Військові витрати України у 2023 році становили 59% від російських. Проте протягом року Україна також отримала щонайменше $35 млрд військової допомоги, у тому числі $25,4 млрд від США. У сукупності ця допомога та власні військові витрати України становили приблизно 91% російських витрат.

У 2023 році на 31 член НАТО припадало 1, 341 трильйона доларів, що дорівнює 55% світових військових витрат. Військові витрати США зросли на 2,3%, до 916 мільярдів доларів у 2023 році, що становить 68% загальних військових витрат НАТО. У 2023 році більшість європейських членів НАТО збільшили свої військові витрати. Їхня сукупна частка в НАТО склала 28%, що є найвищим показником за десятиліття. Решта 4% надійшли з Канади та Туреччини.

Через десять років після того, як члени НАТО офіційно взяли на себе ціль щодо витрат 2 відсотків ВВП на військові потреби, 11 із 31 члена НАТО досягли або перевищили цей рівень у 2023 році – це найбільша кількість з моменту прийняття зобов’язання. Ще одну ціль – спрямувати щонайменше 20 відсотків військових витрат на "витрати на обладнання" – досягли 28 членів НАТО у 2023 році, порівняно із 7 у 2014 році.

З європейських країн найбільше зростала Польща, яка нині займає 14-те місце у світі за військовими витратами. Витрати країни становили 31,6 мільярда доларів після зростання на 75% між 2022 і 2023 роками, що є найбільшим щорічним зростанням серед європейських країн.

Китай, друга у світі держава за розміром військових витрати, виділив приблизно 296 мільярдів доларів на військові потреби у 2023 році, що на 6,0 відсотка більше, ніж у 2022 році. Це було 29-е поспіль зростання військових витрат Китаю в порівнянні з минулим роком. На Китай припадає половина загальних військових витрат у регіоні Азії та Океанії. Декілька сусідів Китаю пов’язали збільшення власних витрат зі зростанням військових витрат Китаю.

В іншому дослідженні SIPRI йшлося про те, що за останні п'ять років імпорт зброї до Європи майже подвоївся, частково – через повномасштабну війну в Україні, тоді як експорт озброєнь із Росії – скоротився.

Україна ж, за даними SIPRI, стала четвертим за обсягом найбільшим імпортером зброї та найбільшим імпортером зброї з Європи. Минулоріч інститут повідомляв, що Київ у 2022 році був третім у рейтингу найбільших глобальних імпортерів озброєнь.