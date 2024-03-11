SIPRI: Імпорт зброї до Європи за останні п’ять років майже подвоївся

За останні п'ять років імпорт зброї до Європи майже подвоївся, частково – через повномасштабну війну в Україні, тоді як експорт озброєнь із Росії – скоротився вдвічі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Згідно зі звітом SIPRI, імпорт озброєнь у Європу за 2019-2023 роки зріс на 94% в порівнянні з попереднім п'ятирічним періодом, що частково пов'язано з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Йдеться про те, що європейські держави імпортували зброю, яку потім передавали Україні як допомогу аби використовували, щоб поповнити власні запаси.

Найбільшим експортером зброї до Європи стали США (55% у 2019-2023 роках і лише 35% – у 2014-2018 роках). Це частково пов'язано з тим, що більшість європейських держав є членами НАТО і партнерами США у створенні систем озброєнь, наприклад винищувачів F-35.

Загалом же США у 2019-2023 роки припадало 42% глобального експорту зброї.

Натомість Росія за останні п’ять років зменшила експорт зброї на 53% і за цим показником уперше опустилась на третє місце в рейтингу SIPRI, поступившись Франції. Зменшилась і кількість клієнтів російської оборонки – з 31 країни у 2019 році до лише 12 у 2023-му.

Що стосується Франції, то на неї у 2019-2023 роках припадали 11% глобального експорту озброєнь, причому за ці п’ять років вона наростила його на 47% – зокрема за рахунок продажу власних винищувачів Rafale за межами Європи.

Україна ж, за даними SIPRI, стала четвертим за обсягом найбільшим імпортером зброї та найбільшим імпортером зброї з Європи. Минулоріч інститут повідомляв, що Київ у 2022 році був третім у рейтингу найбільших глобальних імпортерів озброєнь.