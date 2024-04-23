Розвідка Британії розповіла про подальшу ціль окупантів РФ на Донецькому напрямку

Розвідка Великої Британії повідомила, що після захоплення села Новомихайлівка Донецької області окупаційні війська РФ прагнутимуть просунутися в напрямку села Костянтинівка, що за два кілометри на захід.

Як інформує "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 23 квітня.

У розвідці зазначили, що 22 квітня Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Новомихайлівки.

Село розташоване на південь від Мар'їнки та на північний схід від Вугледара Донецької області. Новомихайлівка має обмежене військово-стратегічне значення, але лежить на дорогах до інших населених пунктів, розташованих по обидва боки річки Сухі Яли на південь від Донецька.

За повідомленнями, російські війська увійшли в село 9 лютого 2024 року і досягли його середини до 24 березня. За повідомленнями 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, для цього знадобилося 30 тисяч російських військовослужбовців, які втратили 300 одиниць техніки.

Від входу до зачистки села загальною відстанню менше 5 кілометрів російським військам знадобилося 73 дні – і це з урахуванням додаткових оперативних резервів, йдеться в огляді.

На цій осі російські війська, ймовірно, намагатимуться просунутися до Костянтинівки, що за два кілометри на захід від Новомихайлівки.

Подальше просування на північ від Вугледара може врешті-решт дозволити обійти оборону, яка завдала надзвичайно високих втрат російським сухопутним військам.

У попередньому огляді розвідка Великої Британії розповіла про спеціально створений в російській армії підрозділ для представників кремлівської еліти.

Перед цим британська розвідка проаналізувала ситуацію довкола Часового Яру, який атакують російські окупаційні війська.