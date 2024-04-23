Разведка Британии рассказала о дальнейшей цели оккупантов РФ на Донецком направлении

Разведка Великобритании сообщила, что после захвата Новомихайловки Донецкой области оккупационные войска РФ будут стремиться продвинуться в направлении села Константиновка, что в двух километрах к западу.

Как информирует "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 23 апреля.

В разведке отметили, что 22 апреля Министерство обороны России заявило о захвате Новомихайловки.

Село расположено к югу от Марьинки и к северо-востоку от Угледара Донецкой области. Новомихайловка имеет ограниченное военно-стратегическое значение, но лежит на дорогах к другим населенным пунктам, расположенным по обе стороны реки Сухие Ялы к югу от Донецка.

По сообщениям, российские войска вошли в село 9 февраля 2024 года и достигли его середины к 24 марта. По сообщениям 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, для этого понадобилось 30 тысяч российских военнослужащих, которые потеряли 300 единиц техники.

От входа до зачистки населенного пункта общим расстоянием менее 5 километров российским войскам понадобилось 73 дня – и это с учетом дополнительных оперативных резервов, говорится в обзоре.

На этой оси российские войска, вероятно, будут пытаться продвинуться к Константиновке, что в двух километрах к западу от Новомихайловки.

Дальнейшее продвижение к северу от Угледара может в конце концов позволить обойти украинскую оборону города, которая нанесла чрезвычайно высокие потери российским сухопутным войскам.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании рассказала о специально созданном в российской армии подразделении для представителей кремлевской элиты.

Перед этим британская разведка проанализировала ситуацию вокруг Часового Яра, который атакуют российские оккупационные войска.