Євродепутати просять владу Австрії вплинути на Raiffeisen щодо його бізнесу в Росії

Група євродепутатів звернулася до влади Австрії з відкритим листом і висловила занепокоєння планами австрійського Raiffeisen Bank International набрати новий персонал у Росії.

Текст листа у Twitter (X) оприлюднив литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс, передає "Європейська правда".

Лист адресований канцлеру Австрії Карлу Негаммеру, міністру фінансів Магнусу Бруннеру та главі МЗС Александру Шалленбергу.

"Ми, члени Європарламенту, пишемо вам, щоб висловити своє глибоке занепокоєння щодо діяльності банку Raiffeisen у Росії. Ми були шоковані нещодавніми повідомленнями, що банк планує її продовжувати і навіть розширювати шляхом найму понад 2 тисяч працівників", – йдеться у листі.

Євродепутати висловили розчарування, що Raiffeisen, на відміну від інших західних банків, які скорочують або згортають присутність у Росі, торік збільшив свій тамтешній персонал майже на 10 тисяч співробітників.

"Через понад два роки загарбницької війни РФ проти України Raiffeisen не дотримується обмежувальних заходів ЄС, в тому числі Австрії", – заявляють вони, додаючи, що діяльність боку в РФ лише збільшує її матеріальні ресурси у війні проти України.

"Ми закликаємо вас, лідерів Австрії, заохотити Raiffeisen Bank International дотримуватися власних заяв і згортати свою діяльність в Росії. Ми закликаємо вас забезпечити, що всі австрійські компанії дотримуються санкцій і не допомагають РФ вести її невиправдану війну.

Нагадуємо, що Україна, а не Росія, поділяє наші демократичні цінності та ідеали і є кандидатом на вступ до нашого спільного Союзу", – йдеться у листі.

Після виходу більшості великих західних банків Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет РФ своїми податками.

За даними ЗМІ, США тиснуть на австрійський банк, щоб той відмовився від планів купівлі промислового пакета російського олігарха вартістю 1,5 млрд євро.