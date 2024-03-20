Reuters: США тиснуть на Raiffeisen, щоб той відмовився від угоди з російським олігархом

Сполучені Штати тиснуть на австрійський Raiffeisen Bank International, найбільший західний банк в Росії, щоб той відмовився від планів купівлі промислового пакета російського олігарха вартістю 1,5 млрд євро.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили кілька людей, які безпосередньо знайомі з переговорами.

За словами двох співрозмовників, втручання Вашингтона може зірвати одну з найбільших західних угод в Росії з початку війни в Україні і посилить тиск на австрійську групу, яка обробляє мільярди євро міжнародних платежів для росіян.

Raiffeisen купує частку у віденській компанії Strabag у компанії, яку визнали підконтрольною олігарху Олегу Дерипасці.

Банк назвав цю угоду, яка проходить через Росію, засобом розблокування деяких мільярдів євро, що застрягли в Росії, і потенційного послаблення зв'язків з країною. Ця новина в грудні спричинила зростання акцій банку, які сильно постраждали через його зв'язки з Росією.

За даними джерел, в останні тижні високопосадовці Міністерства фінансів США підкреслювали свою стурбованість з приводу цієї транзакції на зустрічах з банком і австрійською владою. Вони вказали, що Дерипаска перебуває під санкціями.

Американські урядовці, які вважають, що Дерипаска отримає вигоду від продажу, вимагали від банку надати детальну інформацію про осіб і компанії, які беруть участь в угоді, розповіли співрозмовники.

За словами двох співрозмовників, якщо Raiffeisen продовжить операцію і буде доведено, що вона підпадає під санкції США, Вашингтон може накласти на банк штрафні обмеження.

У світлі позиції США один співрозмовник сказав, що австрійська влада не буде давати "зелене світло", а інший сказав, що банк сам готується відмовитися від угоди.

Представник банку заявив, що він "старанно перевірив відповідність угоди зі Strabag усім застосовним санкціям до її підписання" і протягом останніх тижнів "проінформував усі відповідні органи влади, включаючи Казначейство США та OFAC (Управління з контролю за іноземними активами)".

Прессекретар Дерипаски вказала на попередні висловлювання, в яких вона заявила, що він не контролює компанію, яка володіє часткою Strabag, назвавши західні санкції помилковими і такими, що ґрунтуються на неправдивих звинуваченнях.

Після виходу більшості великих західних банків Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет РФ своїми податками.

У грудні минулого року президент США Джо Байден підписав указ, який передбачає санкції проти фінансових установ, що допомагають Росії обходити санкції.