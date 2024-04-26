Німецька міністерка: Ініціатива щодо кваліфікованих робітників має сприяти відновленню України
Міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце хоче підтримати відбудову України міжнародною ініціативою кваліфікованих робітників.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.
Лікарів, психологів, покрівельників та архітекторів не вистачало, сказала урядовиця у Берліні в п’ятницю.
"Відбудова України починається зараз", – зазначила Шульце.
Особливо потрібні люди у сфері охорони здоров’я, а також у реконструкції та будівництві житла. З початку війни в енергетиці підготовлено 8 тис. кваліфікованих робітників. "Це професіонали, які терміново потрібні для реконструкції", – підкреслила Шульце.
Метою SkillsAlliance for Ukraine є навчання молоді, жінок та внутрішньо переміщених осіб у сферах реконструкції. Але українські біженці також повинні отримати вигоду від ініціативи, пройшовши навчання за кордоном, сказала міністерка.
11-12 червня в Берліні також відбудеться Конференція з відновлення України.
"Ми щиро вітаємо будь-яку допомогу для українських кваліфікованих робітників в Україні", – сказав посол України Олексій Макеєв.
За його словами, не можна чекати, поки закінчиться війна, щоб відбудувати країну. "Це буде завдання на десятиліття", – сказав він. Єврокомісія оцінила вартість відновлення України у понад 150 мільярдів євро.
Раніше Федеральний уряд Німеччини схвалив план з 15 пунктів для економічної реконструкції України.
Нагадаємо, з 1 січня по 27 березня уряд Німеччини схвалив експорт військових товарів на суму щонайменше 4,89 млрд євро – майже три чверті цієї суми, 72% або 3,54 млрд євро, призначено для України.