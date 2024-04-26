В Германии готовят образовательную инициативу, чтобы способствовать восстановлению Украины

Министерка развития Германии Свенья Шульце хочет поддержать восстановление Украины международной образовательной инициативой квалифицированных рабочих SkillsAlliance for Ukraine, которую планируют запустить на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в официальном сообщении министерства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии.

В пятницу на немецко-украинской конференции в Берлине Шульце заявила, что из-за войны в Украине не хватает врачей, психологов, кровельщиков и архитекторов, поскольку люди либо на фронте, либо сменили место жительства в Украине, либо уехали за границу.

Особенно нужны люди в сфере здравоохранения, а также в сфере реконструкции и строительства жилья, подчеркнула Шульце.

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"Украина срочно нуждается в квалифицированных работниках для восстановления... Поэтому мы вместе с Украиной готовим альянс для квалифицированных рабочих, в котором также могут принимать участие международные партнеры и компании", – сказала Шульце.

С начала полномасштабной войны министерство Свеньи Шульце, оказывая поддержку учебным курсам в Украине, помогло подготовить в украинском энергосекторе около 8 тысяч квалифицированных рабочих.

Целью SkillsAlliance for Ukraine является обучение молодежи, женщин и внутренне перемещенных лиц в сферах реконструкции. Но украинские беженцы также должны получить выгоду от инициативы, пройдя обучение за рубежом, сказала министр.

Ожидается, что инициативу поддержат ЮНИСЕФ, ЕБРР и Европейская комиссия.

Конференция по восстановлению Украины состоится в Берлине 11-12 июня.

"Мы искренне приветствуем любую помощь для украинских квалифицированных рабочих в Украине", – сказал посол Украины Алексей Макеев.

По его словам, нельзя ждать, пока закончится война, чтобы отстроить страну. "Это будет задача на десятилетия", – сказал он.

Еврокомиссия оценила стоимость восстановления Украины в более 150 млрд евро.

Ранее Федеральное правительство Германии одобрило план из 15 пунктов для экономической реконструкции Украины.

В апреле вицеканцлер Германии Роберт Габек заверил, что немецкие компании готовы немедленно присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной в результате российских атак.