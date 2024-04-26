Остін: США домовляються із союзниками про надання Україні Patriot та інших засобів ППО

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжує вести переговори із союзниками про можливість постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема й Patriot.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України 26 квітня, пише "Європейська правда".

Остін заявив, що поки не може оголосити конкретики щодо постачання Україні додаткових систем Patriot.

"Але можу сказати, що продовжуємо над цим працювати в дуже серйозний спосіб. Звісно, всі країни, які мають Patriot, цінують їх. Але гадаю, що в подальшому ми, сподіваюсь, зможемо працювати з низкою країн для отримання додаткових засобів Patriot", – додав він.

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Голова Пентагону зазначив, що в останні кілька днів він розмовляв сам-на-сам "із деякими європейськими колегами, обговорюючи це та інші питання".

Паралельно Остін наголосив, що Україна потребує не лише систем Patriot – застерігши від їхнього представлення як "магічної кулі", – а й інших відповідних засобів і перехоплювачів до них.

"Є інші засоби, над пошуком яким ми наполегливо працюємо і, можливо, зможемо передати їх українцям швидше. Але ця робота триває", – додав очільник оборонного відомства США.

Раніше Остін підтвердив, що Сполучені Штати виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні у межах механізму замовлення зброї в американських виробників.