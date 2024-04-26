Остин: США договариваются с союзниками о предоставлении Украине Patriot и других средств ПВО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжает вести переговоры с союзниками о возможности поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, в том числе и Patriot.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам 21-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 26 апреля, пишет "Европейская правда".

Остин заявил, что пока не может объявить конкретики по поставкам Украине дополнительных систем Patriot.

"Но могу сказать, что продолжаем над этим работать очень серьезным образом. Конечно, все страны, которые имеют Patriot, ценят их. Но думаю, что в дальнейшем мы, надеюсь, сможем работать с рядом стран для получения дополнительных средств Patriot", – добавил он.

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Глава Пентагона отметил, что в последние несколько дней он разговаривал один-на-один "с некоторыми европейскими коллегами, обсуждая этот и другие вопросы".

Параллельно Остин подчеркнул, что Украина нуждается не только в системах Patriot – предостерегая от их представления как "магической пули", – но и в других соответствующих средствах и перехватчиках к ним.

"Есть другие средства, над поиском которых мы упорно работаем и, возможно, сможем передать их украинцам быстрее. Но эта работа продолжается", – добавил глава оборонного ведомства США.

Ранее Остин подтвердил, что Соединенные Штаты выделяют 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине в рамках механизма заказа оружия у американских производителей.