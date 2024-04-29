Столтенберг у Раді розповів, якою бачить стратегію вступу України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що не може спрогнозувати, коли саме Україна стане членом НАТО, але такий день настане, і важливо, щоб на момент такої політичної готовності союзників вона була вже готовою до членства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в промові у Верховній Раді під час свого візиту до Києва 29 квітня.

Столтенберг повторив, що Україна має повне право стати членом НАТО. "Майбутнє України – в НАТО. І Україна стане членом НАТО", – заявив він.

На цій фразі депутати переривали його бурхливими оплесками.

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"Я не можу сказати, коли це станеться. Але робота, яку ми робимо усі разом, у тому числі реформи і боротьба з корупцією, ставить вас на незворотній шлях до Альянсу. На відміну від того, як це відбувається з ЄС, запрошення до вступу у НАТО надходить наприкінці процесу. І моя амбіція у тому, щоб ми зробили Україну такою потужною, оперативно сумісною і добре підготовленою, щоб у належний момент Україна одразу стала членом НАТО. І я дуже очікую цього дня", – додав генсек.

У виступі Столтенберг також висловив повагу українським військовим, які стримують російську агресію, а також наголосив, що боротьба України дуже важлива для всього Заходу, тому що Україна бореться за спільні цінності демократичного світу, тоді як партнерами Росії стали такі гравці як КНДР, Іран і Китай.

Перед тим Столтенберг зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони говорили про 100-мільярдний спецфонд НАТО для підтримки України.

Генсек НАТО наголосив, що підтримка України буде коштувати союзникам набагато менше, аніж потенційні витрати у разі успіхів Путіна в Україні.