Столтенберг під час візиту до Києва виступив у Раді
Новини — Понеділок, 29 квітня 2024, 16:34 —
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва виступив з промовою у Верховній Раді.
Як пише "Європейська правда", фото генсека у Раді опублікувала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.
За її словами, Столтенберг з трибуни Верховної Ради підтвердив, що у майбутньому Україна стане членом НАТО, та висловив повагу мужності українському народу і ЗСУ у протистоянні російській агресії.
Крім того, Столтенберг говорив про загрози, які створюють для вільного світу несе Росія та її партнери.
Також генсек НАТО нагадав про важливість демократії та боротьби з корупцією.
Відеозапис виступу генсека Альянсу у Раді ще не опублікований.
Перед тим Столтенберг зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони говорили про 100-мільярдний спецфонд НАТО для підтримки України.
Столтенберг наголосив, що підтримка України буде коштувати союзникам набагато менше, аніж потенційні витрати у разі успіхів Путіна в Україні.