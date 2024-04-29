Столтенберг під час візиту до Києва виступив у Раді

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва виступив з промовою у Верховній Раді.

Як пише "Європейська правда", фото генсека у Раді опублікувала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

За її словами, Столтенберг з трибуни Верховної Ради підтвердив, що у майбутньому Україна стане членом НАТО, та висловив повагу мужності українському народу і ЗСУ у протистоянні російській агресії.

Facebook Ірини Геращенко

Крім того, Столтенберг говорив про загрози, які створюють для вільного світу несе Росія та її партнери.

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Також генсек НАТО нагадав про важливість демократії та боротьби з корупцією.

Відеозапис виступу генсека Альянсу у Раді ще не опублікований.

Перед тим Столтенберг зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони говорили про 100-мільярдний спецфонд НАТО для підтримки України.

Столтенберг наголосив, що підтримка України буде коштувати союзникам набагато менше, аніж потенційні витрати у разі успіхів Путіна в Україні.