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Столтенберг під час візиту до Києва виступив у Раді

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Новини — Понеділок, 29 квітня 2024, 16:34 — Марія Ємець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва виступив з промовою у Верховній Раді.

Як пише "Європейська правда", фото генсека у Раді опублікувала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. 

За її словами, Столтенберг з трибуни Верховної Ради підтвердив, що у майбутньому Україна стане членом НАТО, та висловив повагу мужності українському народу і ЗСУ у протистоянні російській агресії. 

Facebook Ірини Геращенко
Facebook Ірини Геращенко

Крім того, Столтенберг говорив про загрози, які створюють для вільного світу несе Росія та її партнери. 

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Також генсек НАТО нагадав про важливість демократії та боротьби з корупцією. 

Відеозапис виступу генсека Альянсу у Раді ще не опублікований. 

Перед тим Столтенберг зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони говорили про 100-мільярдний спецфонд НАТО для підтримки України. 

Столтенберг наголосив, що підтримка України буде коштувати союзникам набагато менше, аніж потенційні витрати у разі успіхів Путіна в Україні. 

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Україна-НАТО Столтенберг
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