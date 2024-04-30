Естонія не буде висилати українських чоловіків з протермінованими паспортами

Міністерство внутрішніх справ Естонії не планує примусову репатріацію до України українських чоловіків призовного віку, які законно перебувають на території країни, у разі, якщо їхні паспорти будуть протерміновані.

Про це повідомила радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Аннелі Вікс, її цитує ERR, повідомляє "Європейська правда".

Вікс зазначила, що мобілізація – це питання, яке стосується держави та її громадян.

"Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації", – зазначила Вікс.

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Станом на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

За словами Вікс, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

"Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа", – зазначила посадовиця.

Станом на кінець квітня в Естонії діючий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали близько 31 тисячі українських утікачів від війни.

Як повідомляли, українці зможуть залишатися і у Німеччині з протермінованим паспортом.

А міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський раніше анонсував, що уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для українців.

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