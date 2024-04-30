Фон дер Ляєн готова співпрацювати з євроскептиками для свого переобрання

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала сигнал, що готова співпрацювати з партіями євроскептиків, щоб забезпечити собі другий термін на посаді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Виступаючи на Маастрихтських дебатах, організованих виданням та експертним центром Studio Europa Maastricht, вона зазначила, що буде відкрита до угоди з групою "Європейських консерваторів та реформістів" (ЄКР) після виборів до Європарламенту цього літа.

Хоча фон дер Ляєн виключила можливість укладення пакту з ультраправою групою "Ідентичність і демократія" (ІД), до якої входять з французські правопопулісти на чолі з Марін Ле Пен, вона була більш неоднозначною, коли йшлося про співпрацю з "ЄКР", яку підтримує прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.

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За словами президентки Єврокомісії, співпраця з "ЄКР" "дуже залежить від того, яким є склад парламенту та хто в якій групі", – сказала фон дер Ляєн.

Об'єднання між "ЄКР" та правоцентристською Європейською народною партією (ЄНП) фон дер Ляєн може ознаменувати значний зсув вправо в політиці ЄС – від міграції до кліматичного законодавства, а також прав жінок та оборони.

Президентка Єврокомісії вже виклала умови співпраці з частиною "ЄКР", заявивши, що партії, які приєднаються до її передбачуваної коаліції, повинні бути пронатовськими, проєвропейськими, проукраїнськими та за верховенство права.

Для того щоб забезпечити собі другий термін на посаді президента Єврокомісії, фон дер Ляєн, ймовірно, знадобиться підтримка групи Прогресивний альянс соціалістів і демократів (СД), яка, згідно з опитуваннями, посяде друге місце на червневих виборах.

Водночас головний кандидат від соціалістів Ніколас Шміт заявив, що цінності та права не можна розділяти відповідно до певних політичних домовленостей.

"Або ви можете мати справу з крайніми правими, тому що вони вам потрібні, або ви чітко говорите, що угода неможлива, тому що вони не поважають фундаментальні права, за які бореться Єврокомісія... Ми не зможемо проголосувати за програму, яка була узгоджена з "ЄКР", – зазначив він.

До "ЄКР" входять 19 партій-учасниць, відомі своєю рішуче проукраїнською позицією.

Втім, після червневих виборів до Європарламенту в цій групі може з'явитися угорська "Фідес" прем'єра Віктора Орбана, про що є попередня домовленість, але є і застереження, тож остаточно це буде вирішуватися за результатами виборів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон почав переговори з іншими лідерами Європейського Союзу про пошук нового кандидата на посаду голови Європейської комісії, яку нині обіймає Урсула фон дер Ляєн.

Наразі чинна голова Єврокомісії залишається явним фаворитом на цю посаду, оскільки є головним кандидатом від Європейської народної партії – блоку, який, за прогнозами, отримає більшість мандатів у Європарламенті на виборах у червні, а отже, матиме право номінувати кандидата на одну з ключових посад у ЄС.

Також малоймовірно, що Німеччина підтримає план Макрона, який усуне представника їхньої країни з найвищої інституційної посади в Єврокомісії, додає Bloomberg.

Про те, як проходять та що визначають вибори до Європарламенту, читайте у статті "Як готують зміну влади у ЄС".