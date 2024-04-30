Фон дер Ляйен готова сотрудничать с евроскептиками для своего переизбрания

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала сигнал, что готова сотрудничать с партиями евроскептиков, чтобы обеспечить себе второй срок в должности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Выступая на Маастрихтских дебатах, организованных изданием и экспертным центром Studio Europa Maastricht, она отметила, что будет открыта к соглашению с группой "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР) после выборов в Европарламент этим летом.

Хотя фон дер Ляйен исключила возможность заключения пакта с ультраправой группой "Идентичность и демократия" (ИД), в которую входят французские правопопулисты во главе с Марин Ле Пен, она была более неоднозначной, когда речь шла о сотрудничестве с "ЕКР", которую поддерживает премьер Италии Джорджия Мелони.

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По словам президента Еврокомиссии, сотрудничество с "ЕКР" "очень зависит от того, каков состав парламента и кто в какой группе", – сказала фон дер Ляйен.

Объединение между "ЕКР" и правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП) фон дер Ляйен может ознаменовать значительный сдвиг вправо в политике ЕС – от миграции до климатического законодательства, а также прав женщин и обороны.

Президент Еврокомиссии уже изложила условия сотрудничества с частью "ЕКР", заявив, что партии, которые присоединятся к ее предполагаемой коалиции, должны быть пронатовскими, проевропейскими, проукраинскими и выступающими за верховенство права.

Для того чтобы обеспечить себе второй срок на посту президента Еврокомиссии, фон дер Ляйен, вероятно, понадобится поддержка группы Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СД), которая, согласно опросам, займет второе место на июньских выборах.

В то же время главный кандидат от социалистов Николас Шмит заявил, что ценности и права нельзя разделять в соответствии с определенными политическими договоренностями.

"Или вы можете иметь дело с крайне правыми, потому что они вам нужны, или вы четко говорите, что соглашение невозможно, потому что они не уважают фундаментальные права, за которые борется Еврокомиссия... Мы не сможем проголосовать за программу, которая была согласована с "ЕКР", – отметил он.

В "ЕКР" входят 19 партий-участниц, известные своей решительной проукраинской позицией.

Впрочем, после июньских выборов в Европарламент в этой группе может появиться венгерская "Фидес" премьера Виктора Орбана, о чем есть предварительная договоренность, но есть и оговорки, поэтому окончательно это будет решаться по результатам выборов.

Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон начал переговоры с другими лидерами Европейского Союза о поиске нового кандидата на должность председателя Европейской комиссии, которую сейчас занимает Урсула фон дер Ляйен.

Сейчас действующая глава Еврокомиссии остается явным фаворитом на эту должность, поскольку является главным кандидатом от Европейской народной партии – блока, который, по прогнозам, получит большинство мандатов в Европарламенте на выборах в июне, а значит, будет иметь право номинировать кандидата на одну из ключевых должностей в ЕС.

Также маловероятно, что Германия поддержит план Макрона, который устранит представителя их страны с высшего институционального поста в Еврокомиссии, добавляет Bloomberg.

О том, как проходят и что определяют выборы в Европарламент, читайте в статье "Как готовят смену власти в ЕС".