У Німеччині хочуть віддати Бундесвер під єдине оперативне командування

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір посилити обороноздатність збройних сил країни за допомогою єдиного оперативного командування.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Берліні, повідомляє dpa.

За словами міністра, Бундесвер також буде реорганізований за чотирма видами збройних сил з об'єднаним командуванням підтримки.

Крім армії, військово-повітряних сил і військово-морського флоту, до чотирьох видів Бундесверу тепер входять також сили кібернетичного та інформаційного простору (CIR), які спеціалізуються на радіоелектронній боротьбі та кіберопераціях, розвідці та захисті електронної інфраструктури.

Наразі Бундесвер має оперативне командування у Швіловзе поблизу Потсдама для планування і контролю закордонних місій, таких як у Західній Африці або у Червоному морі.

Пісторіус хоче вжити заходів проти структур, які дублюють одна одну і заважають і стримують власні дії.

Іншим важливим пунктом дій є особовий склад Бундесверу і питання про те, чи може Німеччина відновити обов'язкову військову службу після її призупинення. Пісторіус вивчає моделі для цього і орієнтується на практику скандинавських країн.

Кількість солдатів Бундесверу нещодавно скоротилася до 181 500.

Нагадаємо, уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хьогль у звіті за 2023 рік закликала до"суттєвого покращення кадрового, матеріального та інфраструктурного забезпечення" Бундесверу.

Минулого року Єва Хьогль виступила за суспільно-політичну дискусію щодо можливого запровадження нового виду призову.