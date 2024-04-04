В Германии хотят отдать Бундесвер под единое оперативное командование

Министр обороны Германии Борис Писториус намерен усилить обороноспособность вооруженных сил страны с помощью единого оперативного командования.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Берлине, сообщает dpa.

По словам министра, Бундесвер также будет реорганизован по четырем видам вооруженных сил с объединенным командованием поддержки.

Кроме армии, военно-воздушных сил и военно-морского флота, в четыре вида Бундесвера теперь входят также силы кибернетического и информационного пространства (CIR), которые специализируются на радиоэлектронной борьбе и кибероперациях, разведке и защите электронной инфраструктуры.

В настоящее время Бундесвер имеет оперативное командование в Швиловзе вблизи Потсдама для планирования и контроля зарубежных миссий, таких как в Западной Африке или в Красном море.

Кроме того, в Берлине было создано территориальное командование национальной обороны, где был разработан оперативный план национальной обороны Германии (OPLAN). Эти два органа имеют очень разные задачи, но некоторые из них могут пересекаться.

Писториус хочет принять меры в отношении структур, которые дублируют друг друга и сдерживают собственные действия.

Другим важным пунктом действий является личный состав Бундесвера и вопрос о том, может ли Германия возобновить обязательную военную службу после ее приостановления. Писториус изучает модели для этого и ориентируется на практику скандинавских стран.

Количество солдат Бундесвера недавно сократилось до 181 500.

Напомним, уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль в отчете за 2023 год призвала к "существенному улучшению кадрового, материального и инфраструктурного обеспечения" Бундесвера.

В прошлом году Ева Хёгль выступила за общественно-политическую дискуссию относительно возможного введения нового вида призыва.