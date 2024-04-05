"Жахлива тактика": посол США відреагувала на ракетний удар РФ по Запоріжжю

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Запоріжжю із трьома загиблими і десятками постраждалих.

Про це посол написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Брінк назвала дії РФ "жахливою тактикою", яка мала на меті вбити рятувальників та журналістів, які прибули на місце події.

"Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, вбивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин – жахлива тактика, яка, вочевидь, мала на меті вбити працівників екстрених служб та журналістів на місці події", – зазначила вона.

Брінк наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за ці злочини проти українського цивільного населення.

У п'ятницю троє мирних мешканців Запоріжжя загинули й 19 дістали поранення внаслідок російського обстрілу міста. У МВС повідомили, що по Запоріжжю армія РФ вдарила спочатку трьома ракетами, потім повторно – ще двома.