"Ужасная тактика": посол США отреагировала на ракетный удар РФ по Запорожью

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Запорожью с тремя погибшими и десятками пострадавших.

Об этом посол написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Бринк назвала действия РФ "ужасной тактикой", которая имела целью убить спасателей и журналистов, прибывших на место происшествия.

"Сегодня Россия атаковала Запорожье, убив трех человек ракетными ударами с интервалом в 40 минут – ужасная тактика, которая, очевидно, имела целью убить работников экстренных служб и журналистов на месте происшествия", – отметила она.

Бринк подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за эти преступления против украинского гражданского населения.

В пятницу трое мирных жителей Запорожья погибли и 19 получили ранения в результате российского обстрела города. В МВД сообщили, что по Запорожью армия РФ ударила сначала тремя ракетами, затем повторно – еще двумя.