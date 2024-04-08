У Берліні на 10% зросла кількість порушень ПДР дипломатами

Минулого року кількість зареєстрованих порушень правил дорожнього руху за участю дипломатичних транспортних засобів у Берліні зросла до 16 615.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Кількість зареєстрованих порушень правил дорожнього руху дипломатами в Берліні за рік зросла майже на десять відсотків.

У 2022 році поліція зареєструвала 15 110 повідомлень про порушення правил дорожнього руху за участю дипломатичних транспортних засобів, а у 2023 році – 16 615.

Найбільше порушень було скоєно дипломатами США (1 055), за ними йдуть Саудівська Аравія (826) та Ірак (587).

Через свій імунітет дипломати не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. В результаті, за даними поліції, Берлін втратив 379 010 євро попереджень і штрафів у 2023 році.

Речник профспілки поліцейських Бенджамін Єндро зазначив, що не слід забувати, що імунітет поширюється і на німецьких дипломатів за кордоном, "і залежно від інтерпретації порушення мова йде про зовсім інші штрафи, ніж 70 євро за порушення правил паркування".

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