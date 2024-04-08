В прошлом году количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения с участием дипломатических транспортных средств в Берлине выросло до 16 615.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения дипломатами в Берлине за год выросло почти на десять процентов.

В 2022 году полиция зарегистрировала 15 110 сообщений о нарушении правил дорожного движения с участием дипломатических транспортных средств, а в 2023 году – 16 615.

Больше всего нарушений было совершено дипломатами США (1 055), за ними следуют Саудовская Аравия (826) и Ирак (587).

Из-за своего иммунитета дипломаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности. В результате, по данным полиции, Берлин потерял 379 010 евро предупреждений и штрафов в 2023 году.

Представитель профсоюза полицейских Бенджамин Ендро отметил, что не следует забывать, что иммунитет распространяется и на немецких дипломатов за рубежом, "и в зависимости от интерпретации нарушения речь идет о совсем других штрафах, чем 70 евро за нарушение правил парковки".

Напомним, Латвия передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.