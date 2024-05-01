Колишні прем’єри Грузії розкритикували cпроби влади розігнати протести 

Двоє колишніх прем’єр-міністрів Грузії розкритикували керівну партію за спробу розігнати акцію протесту проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Георгій Гахарія, який був прем’єром від "Грузинської мрії" у 2019-2021 роках, а тепер перебуває в партії "За Грузію", назвав дії силовиків увечері 30 квітня "показово каральним насильством" проти мирних протестувальників з метою залякати їх.

"Іванішвілі протиставив мирним протестувальникам незаконну силу. Хтось пригадає мені 20 червня (2019 року, так звану "ніч Гаврилова" – Ред.). Мені не потрібно нагадувати. Я не ховався за поліцією", – заявив експрем’єр.

Реклама:

Він закликав правоохоронців пам’ятати, що вони "складали присягу перед країною і громадянами, а не перед партією".

Експрем’єр Георгій Квірікашвілі, який очолював уряд "Грузинської мрії" у 2015-2018 роках, також назвав дії поліції непропорційно жорсткими і такими, що "викликають асоціації з реальністю, що існувала до 2012 року", з якою, мовляв, боролась сама "Грузинська мрія".

Він назвав помилкою те, що влада "ставить знак рівності між усім Заходом і так званою "партією війни" та вважає "іноагентами" усі громадські організації, що отримують грантове фінансування, як і сприймає молодь, яка виходить на протести, як прихильників партії Саакашвілі "Єдиний національний рух".

"Стає все більш очевидно, що більшість молодих людей, які розцінюють даний проєкт і супровідну риторику "Мрії" як спробу встановити авторитарне правління, і проти яких вчора застосували непропорційно грубу силу, вийшли на вулиці не за закликом якоїсь політичної партії", – зауважив він.

Нагадаємо, після подій під парламентом Грузії увечері 30 квітня Спеціальна слідча служба Грузії почала розслідування за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади.

Читайте також: Ілюзія євроінтеграції: чи вдасться грузинській владі розвернути зовнішній курс країни.