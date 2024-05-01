Бывшие премьеры Грузии раскритиковали попытки властей разогнать протесты

Двое бывших премьер-министров Грузии раскритиковали правящую партию за попытку разогнать акцию протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Георгий Гахария, который был премьером от "Грузинской мечты" в 2019-2021 годах, а теперь состоит в партии "За Грузию", назвал действия силовиков вечером 30 апреля "показательно карательным насилием" против мирных протестующих с целью запугать их.

"Иванишвили противопоставил мирным протестующим незаконную силу. Кто-то припомнит мне 20 июня (2019 года, так называемую "ночь Гаврилова" – Ред.). Мне не нужно напоминать. Я не прятался за полицией", – заявил экс-премьер.

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Он призвал правоохранителей помнить, что они "принимали присягу перед страной и гражданами, а не перед партией".

Экс-премьер Георгий Квирикашвили, который возглавлял правительство "Грузинской мечты" в 2015-2018 годах, также назвал действия полиции непропорционально жесткими и такими, что "вызывают ассоциации с реальностью, существовавшей до 2012 года", с которой, мол, боролась сама "Грузинская мечта".

Он назвал ошибкой то, что власти "ставят знак равенства между всем Западом и так называемой "партией войны" и считает "иноагентами" все общественные организации, получающие грантовое финансирование, как и воспринимает протестующую молодежь как сторонников партии Саакашвили "Единое национальное движение".

"Становится все более очевидно, что большинство молодых людей, которые расценивают данный проект и сопроводительную риторику "Мечты" как попытку установить авторитарное правление, и против которых вчера применили непропорционально грубую силу, вышли на улицы не по призыву какой-то политической партии", – отметил он.

Напомним, после событий под парламентом Грузии вечером 30 апреля Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту применения чрезмерной силы в отношении участников мирного протеста.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.

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