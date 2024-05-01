Під парламентом Грузії знову великий протест проти закону про "іноагентів"

Під парламентом Грузії знову зібралась велика акція протесту проти проєкту закону "Про прозорість іноземного впливу", який щойно ухвалили у передостанньому 2-му читанні.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Учасники протесту зустріли звістку про ухвалення скандального закону у другому читанні вигуками "ні російському закону", "раби", "росіяни".

Біля заднього входу до парламенту чергує поліція, на прилеглій вулиці 9 Квітня перебуває спецназ і водомети.

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В МВС заявили, що поліція "забезпечила безпечний вихід депутатів та співробітників апарату парламенту" і після того зняли кордони довкола законодавчого органу.

Площа перед парламентом заповнена людьми, туди продовжують підходити нові протестувальники.

Нагадаємо, протести проти ухвалення законопроєкту тривають з 15 квітня майже щоденно. Після спроби жорсткого розгону акції 30 квітня Спеціальна слідча служба Грузії почала розслідування за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту.

Водночас прем'єр Іраклій Кобахідзе обіцяє попри протести ухвалити закон, щоб "умиротворити" країну.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади.

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