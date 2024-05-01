Под парламентом Грузии снова большой протест против закона об "иноагентах"

Под парламентом Грузии снова собралась большая акция протеста против проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который только что приняли в предпоследнем 2-м чтении.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Протестующие встретили известие о принятии скандального закона во втором чтении криками "нет российскому закону", "рабы", "русские".

У заднего входа в парламент дежурит полиция, на прилегающей улице 9 Апреля находится спецназ и водометы.

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В МВД заявили, что полиция "обеспечила безопасный выход депутатов и сотрудников аппарата парламента" и после того сняли кордоны вокруг законодательного органа.

Площадь перед парламентом заполнена людьми, туда продолжают подходить новые протестующие.

Напомним, протесты против принятия законопроекта продолжаются с 15 апреля почти ежедневно. После попытки жесткого разгона акции 30 апреля Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту применения чрезмерной силы в отношении участников мирного протеста.

В то же время премьер Ираклий Кобахидзе обещает несмотря на протесты принять закон, чтобы "умиротворить" страну.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.

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