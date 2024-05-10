Ексрадник Трампа Беннон не зміг оскаржити тюремний вирок за неповагу до Конгресу

Колегія з трьох суддів Окружного апеляційного суду округу Колумбія 10 травня залишила в силі обвинувальний вирок колишньому соратнику Дональда Трампа Стіву Беннону через звинувачення у неповазі до Конгресу США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Рішення суду стосовно Беннона офіційно набуде чинності лише через сім днів після того, як будуть розглянуті подальші апеляції. Він ще має право оскаржити ув'язнення перед повним складом окружного суду Колумбії або ж подати клопотання до Верховного суду США.

На час розгляду апеляцій експрацівник адміністрації Трампа може залишатися на волі.

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Нагадаємо, Стівена Беннона у липні 2022 року визнали винним за двома пунктами звинувачення в неповазі до Конгресу США через відмову свідчити перед комітетом, який розслідував події штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

У жовтні того року суд присудив Беннону чотири місяці позбавлення волі.

Стів Беннон був радником Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року, а потім працював головним стратегом Білого дому у 2017 році. Після звільнення з Білого дому Беннон працював над згуртуванням правих сил у Європі.