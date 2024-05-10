Экс-советник Трампа Бэннон не смог обжаловать тюремный приговор за неуважение к Конгрессу

Коллегия из трех судей Окружного апелляционного суда округа Колумбия 10 мая оставила в силе обвинительный приговор бывшему соратнику Дональда Трампа Стиву Бэннону по обвинению в неуважении к Конгрессу США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Решение суда в отношении Бэннона официально вступит в силу только через семь дней после того, как будут рассмотрены дальнейшие апелляции. Он еще имеет право обжаловать заключение перед полным составом окружного суда Колумбии или подать ходатайство в Верховный суд США.

На время рассмотрения апелляций экс-сотрудник администрации Трампа может оставаться на свободе.

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Напомним, Стивена Бэннона в июле 2022 года признали виновным по двум пунктам обвинения в неуважении к Конгрессу США из-за отказа свидетельствовать перед комитетом, который расследовал события штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В октябре того года суд приговорил Бэннона к четырем месяцам лишения свободы.

Стив Бэннон был советником Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года, а затем работал главным стратегом Белого дома в 2017 году. После увольнения из Белого дома Бэннон работал над сплочением правых сил в Европе.